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Происшествия

Велосипедист в Бобруйске выехал на пешеходный переход на красный свет и попал под машину

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Велосипедист в Бобруйске выехал на пешеходный переход на красный свет и попал под машину

Велосипедист в Бобруйске попал под машину. ДТП произошло 5 августа около половины седьмого вечера.

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, 60-летний местный житель, проезжая на велосипеде со стороны улицы Чаплыгина в направлении улицы Рокоссовского, на перекрестке с улицей Гоголя не спешился и выехал на регулируемый пешеходный переход - на красный запрещающий сигнал светофора. После этого велосипедист столкнулся с автомобилем Citroen Jumpy под управлением 41-летней бобруйчанки.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

mogilevnews.by

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