Великобритания передала белорусским военным медикам защитные костюмы
28 0
Великобритания передала белорусским военным медикам защитные костюмы, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"Атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси подполковник Тимофи Уайт-Бойкот безвозмездно передал Главному военному клиническому медицинскому центру Вооруженных Сил Беларуси 2 тыс. защитных комбинезонов белорусского производства", - сообщили в Минобороны.
Ранее иностранные военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны, для борьбы с COVID-19 передали этому медцентру 220 защитных санитарно-гигиенических комбинезонов.
также
-
Великобритания передала белорусским военным медикам защитные костюмы
-
Республиканский «Последний звонок», планировавшийся в Бобруйске, отменен
-
ГАИ усилит контроль на дорогах Бобруйска за водителями мототранспорта и велосипедистами
-
В водоемах Бобруйского района купаться запрещено
-
Состоится прямая линия с с начальником Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь