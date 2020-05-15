Великобритания передала белорусским военным медикам защитные костюмы, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси подполковник Тимофи Уайт-Бойкот безвозмездно передал Главному военному клиническому медицинскому центру Вооруженных Сил Беларуси 2 тыс. защитных комбинезонов белорусского производства", - сообщили в Минобороны.

Ранее иностранные военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны, для борьбы с COVID-19 передали этому медцентру 220 защитных санитарно-гигиенических комбинезонов.

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