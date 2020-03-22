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Спорт

Ведя в счете в первом тайме, ФК «Белшина» уступил «Минску» 1:3

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Ведя в счете в первом тайме, ФК «Белшина» уступил «Минску» 1:3

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