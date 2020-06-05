Вечная память нетрезвым купальщикам…

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей. В прошлом году открытие купального сезона не для всех было удачным:

18 мая в пригороде Пинска на реке Припять утонул 30-летний мужчина. Компания из трех человек отправилась отдыхать на реку, мужчины употребляли спиртное. Один из них отправился ловить раков, нырял. Спустя время товарищи заметили пропажу молодого человека. Лишь на следующий день тело пропавшего было найдено в 70 м ниже по течению от того места, где остановилась компания.

3 июня в водоеме-копани на въезде в г. Барань Оршанского района утонул 33-летний мужчина. Компания из пяти человек распивала спиртные напитки вблизи водоема. Периодически мужчины купались и возвращались к застолью. В какой-то момент один из них пропал. Мужчины начали самостоятельно искать товарища, но безрезультатно, тогда обратились к спасателям. На расстоянии 5 метров от берега работники ОСВОДа нашли утонувшего.