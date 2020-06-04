Вчера в Беларуси впервые число выздоровевших за сутки стало больше, чем заразившихся

По данным на 3 июня, прирост за сутки составил 861 случай, за то же время выздоровели и выписаны 976 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Уже пятые сутки количество новых случаев заражения COVID-19 не превышает 900 человек. Всего зарегистрировано 45.116 случаев с положительным результатом на инфекцию. За все время выздоровели и выписаны 20.171 пациент с подтвержденным ранее коронавирусом. Умерли 248 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией. Всего было проведено 573.699 тестов, 10.754 из них — за последние сутки.

Напомним, что, как и было спрогнозировано ранее, в середине мая страна минула пик заболеваемости. «В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7 — 9,7 процента от количества тестов, которые мы провели», — говорила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире СТВ 14 мая.

А 2 июня во время поездки в Гомель министр здравоохранения Владимир Караник отметил, ситуация остается контролируемой. Во многих регионах наблюдается затихание эпидемиологического процесса, то есть пик мы уже прошли. Отмечается снижение заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и пневмониями.

https://www.sb.by/articles/vyzdoravlivayte-bystree.html