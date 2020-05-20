Валерию Алексееву – 50. «Главное чудо в моей жизни – я родился в Бобруйске»

Известный бобруйчанин Валерий Алексеев отметил 50-летие. За плечами этого человека огромный творческий и жизненный багаж. Сферы его деятельности – драматургия, режиссура, музыка, спорт и многое другое. Наш земляк находится в постоянном движении. Как признается, один звонок может поменять весь его распорядок дня, недели и месяца. В столь солидный юбилей мы побеседовали о значимых составляющих жизни нашего соотечественника: вере, предках, спектакле «Серебряные крылья», подопечных Максиме и Артеме, путешествиях.

– Валерий, полвека – достаточно серьезный отрезок пути. Скажите, как Вы ощущаете себя в этом возрасте?

– Я понял, что время – самый большой обман. Когда я был маленьким, не надеялся, что проживу до тридцати. Потому что мне казались такие люди очень взрослыми и старыми. Но вот я дожил до 50 лет и никаких изменений не заметил. Как мне было 14, так и осталось. Только опыт прибавился. А вот ощущение жизни вообще не изменилось. Об этом обмане ты узнаешь, только когда тебе исполняется 50.

– Какими идеями живете сегодня и чем собираетесь удивлять зрителей?

– Сегодня моя главная идея – придумать спектакль для друга – клоуна Жорика (Юрия Светлакова). Премьера будет в Париже, Пекине и Берлине… У нас с ним уже есть несколько миниатюр. Его в России называют вторым Олегом Поповым. Недавно он ездил работать в Китай. Хочу сделать для него часовую программу – выступить в качестве режиссера и автора. Вторая задача – записать альбом с диджеем Владимиром Лисом. Он прикован к постели, но у него есть на ноутбуке специальная программа, которая пишет музыку с помощью движения глаз. Первый раз ему помогал известный бобруйский музыкант Александр Косинский. Я возил альбом Вовы на Ибицу, где его хорошо приняли. И третье дело – хочу поставить свою новую пьесу «Рельсы-шпалы». Она о том, как за много километров до родного города незнакомые люди-земляки садятся в электричку и приезжают уже, можно сказать, родными.

– Ваша пьеса, по которой был поставлен спектакль «Серебряные крылья», имела огромный успех у зрителя. Почему, как Вам кажется?

– Для меня это до сих пор загадка. Я думал, что уже на второй год люди перестанут ходить на спектакль. А они продолжают это делать вот уже 10 лет. В следующем году планируется снова его показывать. Просто все было сделано с любовью. Огромное спасибо режиссеру Татьяне Дорогобед. Его посмотрели зрители во многих городах Беларуси, России, Польши.

– Валерий, Вы патронатный воспитатель для двух ребят с не­простой судьбой – Артема и Максима. Как сегодня поживают мальчики?

– Артем собирается поступать в Могилевское кадетское училище, а Максима усыновили дальние родственники. Он ходит в обычную школу, делает большие успехи во всем. Летом приедет погостить ко мне. Недавно он звонил и сказал, что вспоминает время, проведенное со мной, как мы пели вместе песню «Би-2» «Молитва», что он сидит и плачет. Я ответил ему: «Не плачь, а лучше сходи к родителям и выучи с ними эту песню». Для меня эти ребята как сыновья. Но хочу сказать одно – ребенок должен жить в семье. Люди, которые хотят помочь таким ­детям-сиротам, должны понять, что быст­рого результата не будет. Это долгий и упорный труд.

– Много лет Вы связаны с футболом. Что для Вас это значит?

– Это моя самая любимая игра, благодаря которой я нашел много друзей: братьев Градобоевых, Андрея Хрипача, Сергея Жемчугова, Дмитрия Балашова, Сергея Розумовича, Андрея Свиркова. Я продолжаю играть в детских лагерях отдыха. Тренирую несколько команд при православных общинах, занимаюсь со священниками и детьми из воскресных школ. А еще я пропагандирую игры лапту и пекарь в Бобруйской епархии. Летом по этим видам у нас проходят соревнования.

– Как в Вашу жизнь пришла вера?

– Я родился в верующей семье. Мои предки – Алексеевы, Васильевы – были старообрядцами. Так что первое приобщение от них. Я жил в деревне Углы с 2 до 5 лет у бабушек с дедушками. Раньше декретный отпуск был один год, и маме нужно было выходить на работу. Поэтому я жил здесь. А потом каждое лето приезжал к родным. Это была певческая деревня. Здесь любили петь старообрядческие песни на древнеславянском языке. Люди были набожные, я с детства молился со старообрядцами. Меня крестили в дубовой бочке. Моя бабушка Мария была старостой общины. В советское время молились по домам, иконы и колокол хранились у моей бабушки. Наш деревенский колокол теперь поет в Бобруйске в Древне­славянской Старообрядческой Церкви Пресвятой Богородицы. А самым главным праздником у нас была Троица, когда собиралась вся деревня, приезжала родня из других старообрядческих деревень. И никто не мог им помешать, хотя время было непростое… Я очень люблю эти места, где жили мои родные. Это и есть моя Родина, моя любовь.

– Вы много путешествуете. Что Вас больше всего впечатлило в поездках?

– Я посетил около 30 стран. Впечатлило, что по всему миру есть православные церкви. Когда в них заходишь, чувствуешь себя как дома, под защитой. Очень много стран, где красивее, теплее и спокойнее… Но там нет наших людей. Моя главная мечта – чтобы все церкви объединились. Я бы хотел исправить ошибку предков. Но понимаю, что в одночасье это не произойдет. Все должно быть постепенно.

– И напоследок. Есть ли некое правило, которое определяет Вашу жизненную позицию?

– Я всегда говорил и буду говорить: вокруг нас одни чудеса. Надо их только суметь заметить. Со мной они случались на каждом шагу. Но самое главное чудо – я родился в Бобруйске. В городе, который называют пупом земли.

– Спасибо за интервью. Творческих успехов и креативных идей!