Вакцина от коронавируса будет похожа на прививку от гриппа – иммунолог

Ученые, конечно, пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но это не всегда реально, отметил врач. «На самом деле, таких прививок практически и нет. Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует», - цитирует профессора РИА Новости.

Разработчики вакцины от коронавируса идут разными путями, используя, в частности, фрагменты самого вируса, ослабленный вирус, как у известных прививок против краснухи или кори, «предполагается, что это наиболее эффективно, потому что это больше похоже на настоящее заболевание, но это технологически сложнее сделать и намного дольше проверять», сказал медик. Некоторые ученые работают над синтетическим вирусом.

Сейчас в мире проверяют более 100 препаратов против нового коронавируса. «И поскольку мы даже еще не знаем, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, которые уже переболели COVID-19, мы не знаем, насколько будет эффективна прививка. Очень много еще вопросов на сегодняшний день", - подытожил профессор.