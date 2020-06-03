В WhatsApp появилась новая схема мошенничества

Пользователям WhatsApp стоит опасаться новой схемы мошенничества, которая позволяет злоумышленникам украсть аккаунт жертвы в мессенджере, пишет Forbes.

Как оказалось, мошенники научились подделывать сообщения от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из СМС. Ранее злоумышленники для этого подделывали сообщения одного из знакомых своей жертвы. Они просили переслать им код, поскольку у него якобы проблемы с получением СМС. На самом деле в этот момент злоумышленник запрашивал доступ к учетной записи жертвы и, получив код, крал аккаунт.

Новая мошенническая схема вызывает меньше подозрений у пользователей WhatsApp, поэтому специалисты рекомендуют установить дополнительный пароль для двухфакторной идентификации в приложении для безопасности.