В выходные в Бобруйске утонул 15-летний подросток

По информации областного ОСВОД, компания несовершеннолетних отдыхала на берегу реки Березина в районе улицы Комбинационной. В какой-то момент один из ребят решил нырнуть с обрыва в воду.

Позже его тело обнаружили спасатели на трехметровой глубине. Специалисты ОСВОДа предупреждают: донная часть воды в это время уже холодная и резкий перепад температуры (как в случае ныряния) может привести к трагедии.