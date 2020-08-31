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Происшествия

В выходные в Бобруйске утонул 15-летний подросток

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В выходные в Бобруйске утонул 15-летний подросток

По информации областного ОСВОД, компания несовершеннолетних отдыхала на берегу реки Березина в районе улицы Комбинационной. В какой-то момент один из ребят решил нырнуть с обрыва в воду.

Позже его тело обнаружили спасатели на трехметровой глубине. Специалисты ОСВОДа предупреждают: донная часть воды в это время уже холодная и резкий перепад температуры (как в случае ныряния) может привести к трагедии.

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