В выходные в Бобруйске утонул 15-летний подросток
522 0
По информации областного ОСВОД, компания несовершеннолетних отдыхала на берегу реки Березина в районе улицы Комбинационной. В какой-то момент один из ребят решил нырнуть с обрыва в воду.
Позже его тело обнаружили спасатели на трехметровой глубине. Специалисты ОСВОДа предупреждают: донная часть воды в это время уже холодная и резкий перепад температуры (как в случае ныряния) может привести к трагедии.
также
-
Ожоги 70% тела. Бобруйчанин выбрался из горящего дома, но в больнице скончался
-
В выходные в Бобруйске утонул 15-летний подросток
-
Житель Бобруйска пострадал при пожаре в жилом доме
-
Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны предотвратили крупную кражу
-
В УВД рассказали о схемах мошенничества на сайтах бесплатных объявлений