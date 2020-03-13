В выходные будет ветрено. Бобруйские спасатели советуют, как вести себя в непогоду

Факторы опасности при усилении ветра:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

падение деревьев.

Рекомендации для населения при сильном ветре.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).