В выходные будет ветрено. Бобруйские спасатели советуют, как вести себя в непогоду

По прогнозам синоптиков сильный ветер возможен сегодня, а также в субботу, 14 марта, утром и днем. Важные предупреждения от МЧС вы можете получать в популярных мессенджерах - Viber, Telegram, а также в мобильном приложении "МЧС: Помощь рядом".
Факторы опасности при усилении ветра:
повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
падение деревьев.
Рекомендации для населения при сильном ветре.
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).