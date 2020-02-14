В ВОЗ заявили об угрозе заражения новым коронавирусом для трети населения Земли

Заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли. С таким прогнозом выступил американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини. Его слова приводит в четверг агентство Bloomberg.

Источник: ТАСС.

Лонджини отмечает, что карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса, так как ему удалось проникнуть за пределы Китая еще до введения этих мер. Он подчеркивает, что в настоящий момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести к тому, что заражены будут около двух третей населения Земли.

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.

«Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность [вируса] передаваться [от человека к человеку], - приводит слова Лонджини агентство Bloomberg. - Изоляция и карантин не способны остановить вирус».