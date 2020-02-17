В укреплении безопасности на общей границе Александр Лукашенко рассчитывает на более широкую поддержку России и ЕС

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"Необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки - наших, совместных с Евросоюзом. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитаем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза - это наша общая граница с Российской Федерацией", - сказал Александр Лукашенко.

Обеспечение транзитной и туристической привлекательности Беларуси остается важным вопросом, по словам Президента. Бдительность на границе никто не отменял, при этом в стране последовательно оптимизируют визовую политику, отметил глава государства.

"Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше - профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень", - подчеркнул он.

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