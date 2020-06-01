В Ухане за сутки не выявлен ни один бессимптомный случай инфицирования коронавирусом

Впервые с 1 апреля ни один бессимптомный случай инфицирования коронавирусом не был выявлен за сутки в городе Ухань, ставшем изначальным центром распространения эпидемии в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения города.

Отмечается, что 31 мая около 60 тыс. жителей Уханя прошли тестирование на нуклеиновые кислоты, в результате которого не было выявлено ни одного бессимптомного случая. Впервые с начала публикации Уханем информации о бессимптомных случаях был зафиксирован нулевой прирост этого показателя за сутки.

Власти Уханя с 15 по 24 мая организовали массовое тестирование всего населения города. Всего за это время было собрано 9 млн проб у 6,5 млн жителей. В ходе тестирования выявлено 218 бессимптомных случаев протекания болезни.

Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом среди прибывших из-за рубежа. Согласно опубликованному сегодня заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние 24 часа не произошло ни одного летального исхода, три человека выписаны из медучреждений.

Общее число подтвержденных случаев этого заболевания в КНР достигло 83 017, умерли 4634 человека, 78 307 вылечились и выписаны из медучреждений. В настоящее время 76 пациентов в Китае еще находятся на лечении от вызванного коронавирусом заболевания, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.