В учреждениях образования Могилевской области 25 апреля — учебный день

Как сообщил начальник главного управления по образованию Могилевской области Андрей Заблоцкий, в ближайшую субботу в учреждениях образования будет обычный учебный день.

«В этот день рекомендовано организовать учебный процесс в виде стимулирующих занятий по основным учебным предметам (математика, языки, химия, физика и т.д.), - отметил Андрей Заблоцкий. – Также, учитывая, что 25 апреля объявлен республиканский субботник, будет наводиться порядок в самих учебных заведениях и на прилегающих территориях».

Что касается следующей пятницы, 1 мая, решение Министерством образования будет озвучено в ближайшее время.