В торговых сетях Могилевской области созданы запасы по всем видам продукции – Руслан Страхар

В торговых сетях Могилевской области созданы запасы по всем видам продукции. Это касается как товаров длительного потребления, так и повседневного. Об этом корреспонденту сайта сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Работа по стабилизации ситуации на потребительском рынке взята на контроль как в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, так и в облисполкоме, райисполкомах.

Руслан Страхар рассказал, что в регионе наблюдалось повышение спроса на те или иные товары, однако такая ситуация оказалась временной. Так, с 15 по 20 марта в торговых объектах наиболее востребованными были крупы и подсолнечное масло. После определенного всплеска на приобретение 21 марта телевизоров и холодильников, после 26-го марта спрос уменьшился.

«На данный момент повседневное приобретение товаров соответствует прошлогоднему показателю. Магазины и их распределительные склады обеспечены ресурсами», - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома.

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