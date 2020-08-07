В Тихом океане произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее сведениям, эпицентр находился в 567 км к северо-западу от расположенного на чилийском острове Пасха города Анга-Роа. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные об угрозе цунами не поступали.
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