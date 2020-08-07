В Тихом океане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее сведениям, эпицентр находился в 567 км к северо-западу от расположенного на чилийском острове Пасха города Анга-Роа. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.