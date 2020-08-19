В течение 2019-2020 годов 10 станций обезжелезивания ввели в эксплуатацию в Бобруйском районе

За счет средств областного и республиканского бюджетов в Бобруйском районе в течение 2019-2020 годов введены в эксплуатацию 10 станций обезжелезивания воды-- в агрогородках Большие Бортники (первый пусковой комплекс), Михалево-1, Горбацевичи, Телуша, Воротынь, Ленина, Ивановка, Ковали, а также в деревне Слободка и поселке Глуша.

Эта работа проводится в рамках специальной государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы».

На сегодняшний день, сообщили в Бобруйском райисполкоме, прорабатывается вопрос строительства станций обезжелезивания в деревне Осово и агрогородке Химы. Планируется также подключить к центральным сетям водоснабжения Бобруйска деревни Щатково, Березовичи и поселок Юбилейный.

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