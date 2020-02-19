В театре прошло торжественное мероприятие ко Дню защитников Отечества

В зрительном зале собрались представители городской власти, военнослужащие Бобруйского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, воины-интернационалисты, члены общественных организаций. В адрес людей в погонах, тех, кто выбрал своей профессией защиту Родины, звучали самые искренние и теплые слова.

– Защита Родины была, есть и будет священным долгом каждого гражданина и школой жизни для настоящих мужчин. Бобруйск – город с богатой военной историей. Молодое поколение с гордостью перенимает опыт отцов и дедов. У 2020 года – особая значимость: 75 лет назад наши доблестные защитники Родины и весь советский народ, проявив величайшие мужество и героизм, сумели не только отстоять свободу и независимость страны, но и спасти мир от фашизма. Долг каждого из нас – сберечь память о героическом прошлом. В преддверии праздника желаю всем, кто с полной отдачей трудится, чтобы наша страна оставалась сильной и независимой, успехов и благополучия,– отметил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

На торжественном мероприятии военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил Бобруйский горисполком, Горсовет депутатов, администрации районов, Ленинская районная организация Бобруйска республиканского общественного объединения «Белая Русь» наградили почетными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами и денежными премиями.