В субботу бобруйчане могут задать интересующие вопросы во время «прямой телефонной линии»

4 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:

ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОМЕЛЮСИК, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33.

Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.­

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.

Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.