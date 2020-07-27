В субботу бобруйчан выслушают
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1 августа с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ПОГУДО, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
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