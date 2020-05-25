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В субботу бобруйчан выслушают

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В субботу бобруйчан выслушают

30 мая с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» проведут:

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЖУК,  заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание услуг населению.

ВИТАЛИЙ АНТОНОВИЧ ГРАХОВСКИЙ,  заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33.  Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОЦКИЙ, первый заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел.  77 75 17.   Курируемые вопросы: жилищно - коммунальное хозяйство.

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