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В субботу бобруйчан выслушают

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В субботу бобруйчан выслушают

23 мая с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» проведут:

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ПОГУДО, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КОНЦЕВАЯ,  заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное  хозяйство, содержание и уборка территории района.

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