В стационарах Беларуси находятся 1793 человека с коронавирусом
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В Беларуси на 10 апреля на стационарном лечении находятся 1793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев - это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.
Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме. 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
После прохождения лечения выздоровели 169 человек.
Умерли 19 человек с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.
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