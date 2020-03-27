В собрании акционеров ОАО «Славянка» приняла участие акционер и ветеран труда София Ларионова

25 марта 2020 в актовом зале ОАО «Славянка» состоялось собрание акционеров, в котором приняла участие акционер Ларионова София Александровна, 1938 года рождения, имеющая нарушения по слуху.

София Александровна долгие годы работала на фабрике швеей.

- Пришла я на фабрику молоденькой девочкой 01 сентября 1959 года. Начинала работать тяжело. Работали в потоке, где каждый человек выполнял свою операцию. Я, имея нарушения по слуху, старалась не подвести коллектив и постепенно влилась в работу. С фабрики и ушла на пенсию, отработав 36 лет, - поделилась воспоминаниями София Александровна.

Понимать, о чем говорят на собрании акционеров стало возможным, благодаря услуге переводчика жестового языка учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска».

- Хочу поблагодарить центр за предоставление услуги перевода и руководство фабрики ОАО «Славянка» за то, что не забывают меня, - отметила София Александровна.

Переводчик жестового языка Е.О.Пугачева.