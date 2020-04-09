В случае нарушения требований о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности урежут – постановление Совмина

Правительство Беларуси вводит ограничительное мероприятие - самоизоляцию на территории страны. Это следует из постановления Совета министров №208 от 8 апреля 2020 года, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Из постановления следует, что на самоизоляцию должны быть помещены граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, если у них есть инфекция COVID-19; если они относятся к контактам: первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19 (в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта); второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (на период наличия указанных симптомов).

Факт наличия у гражданина контакта и его уровень должны быть подтверждены должностными лицами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Критерии отнесения граждан к лицам, имеющим указанные контакты первого и второго уровня, устанавливаются Минздравом.

Гражданам, указанных категорий, на которых распространяется госсоцстрахование и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о госсоцстраховании случаях уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного ФСЗН РБ на соцстрахование, выдается листок нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции. Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.

В случае нарушения гражданином требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством.

Находящиеся в самоизоляции обязаны:

- не покидать места проживания (пребывания), в том числе не ходить на работу (учебу), в объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Разрешается выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор.

- при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами;

- уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе;

- исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- при ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив SMS-сообщение, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

В постановлении также говорится, что нарушение требований о самоизоляции влечет ответственность в соответствии с законодательными актами. Министерству здравоохранения дано три дня, чтобы принять меры по реализации постановления. Документ вступил в законную силу.

В связи с тем, что COVID-19 находится в категории особо опасных заболеваний, если гражданин знает о том, что он болен и уклоняется от рекомендаций, по постановлению органов учреждения здравоохранения и с санкции прокурора он может быть подвергнут принудительному освидетельствованию. По постановлению суда при уклонении от лечения – принудительному лечению (совместное постановление Минздрава, МВД и Госпогранкомитета № 27/73/4 от 2 апреля).

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