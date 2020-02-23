В синхронных прыжках, проходивших во время этапа Кубка мира по спортивной акробатике, который 22-23 февраля, белорусские фристайлисты Игорь Дробенков и Макар Митрофанов завоевали бронзовые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

72,12 балла - итоговая оценка белорусского дуэта. Швейцарцы Ноэ Рот и Пирмин Вернер праздновали победу: у них 86,50 пункта. Их соотечественники Николос Гига и Андрин Шедлер завершили турнир на втором месте, 76,56 очка.

Павел Дик и Андрей Кузьмин завершили турнир на четвертом месте, Максим Густик и Дмитрий Мазуркевич стали шестыми. 11-е место занял Юрий Белый, объединивший усилия с украинцем Николаем Пуздерков итоговом протоколе - что касается остальных белорусов.

Американец Джастин Шенефельд накануне выиграл золото в мужских стартах. Квалификационный барьер белорусские лыжные акробаты не преодолели. На 15-й позиции на домашнем этапе Кубка мира завершил выступление лучший из белорусов Максим Густик.

Андрей Кузьмин стал 20-м, Павел Дик - 21-м, Дмитрий Мазуркевич - 22-м, Юрий Белый - 26-м, Игорь Дробенков - 31-м - что касается других представителей белорусской команды.

Всего награды этапа Кубка мира по фристайлу, который сегодня завершился в "Раубичах", помимо хозяев состязаний оспаривали атлеты из Швейцарии, Украины, США, России, Китая. Канады, Казахстана, Австралии.

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