В школах Беларуси начались выпускные экзамены

Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня.

"В 2020 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования", - рассказали в ведомстве.