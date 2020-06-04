В семье согласно – так идет дело прекрасно: о счастливой бобруйской многодетной паре

Что может быть лучше дружной семьи, в которой звучит смех детворы? И отрадно, когда задорных детских голосов много. Мой рассказ о семье (чуть-чуть не дотянувшей до цифры 7), где малышей четверо.

История ее началась почти 11 лет тому назад. До этого будущие многодетные родители встречались шесть лет. Оля и Дима познакомились, когда девушка училась в выпускном классе. Молодой человек был старше ее на четыре года и работал в частной фирме, которой руководил папа Ольги. Однажды Дмитрий пришел к ним в гости, так и произошла судьбоносная встреча. Пять лет учебы в столице прошли для юной особы незаметно, ведь каждые выходные в Бобруйске встречал любимый, который, как и покорившая его сердце мисс, мечтал о крепкой семье и детях. Причем, задумываясь о серьезном шаге, оба хотели, чтобы ребят было как можно больше.

Вскоре после заветного вопроса «Согласна ли ты стать моей женой и матерью моих детей?» и полученного согласия родилась новая ячейка общества – семья Скалабан. Через год на свет появилась Ксюша. Стали рассуждать: девочка есть, теперь нужен мальчик. Но вторая беременность принесла… двойняшек Лизу и Полину. Старшая дочь, хоть и маленькая была (младшие девочки родились, когда ей исполнилось 1,8), очень обрадовалась, узнав, что у нее скоро появятся сразу две сестрички: часто подходила к маме, обнимала и гладила животик, приговаривая: «Мои девочки!»

Значительно «пополневшее» семейство переехало к родителям Ольги Сергеевны в частный дом. Бабушки Алла Михайловна и Нина Владимировна и дедушки Сергей Иванович и Виктор Алексеевич всегда были готовы прийти на помощь, понимая, насколько непросто справляться с маленькими детьми, особенно двойняшками, одновременно требующими внимания. Они и сейчас стараются облегчить хоть немного жизнь детей: отводят внучек в школу по утрам, после уроков, пока родители на работе, принимают девочек у себя. У старшей Ксюши никогда не было ревностных моментов. Во-первых, она получала от родителей свою порцию любви и заботы. Во-вторых, тоже пыталась часть хлопот о сестричках взять на себя.

Когда Полине и Лизе исполнилось три года, вернулись жить в квартиру. Но ­вопрос-то остался открытым – мальчика нет. Ровно через год «проблема» отпала с рождением Артема (кстати, говорят Ольга Сергеевна и Дмитрий Викторович, если бы снова родилась девочка, попытки стать родителями мальчика продолжились). Тут уже все три дочери хотели по максимуму разгрузить маму. Хранительница домашнего очага Скалабан признается, что сын вырос (сейчас ему почти 4), можно сказать, незаметно. Разумеется, трудно бы пришлось Ольге Сергеевне, если бы не поддержка супруга: ночью вставал, помогал купать, кормить и укладывать спать, играл и гулял, катал на машине…

Ребята растут дружными, стоят друг за друга горой – если кого-то обидят, другие обязательно заступятся. С мамой и папой у детей очень доверительные отношения: обязательно расскажут, что произошло за день, поделятся радостями и печалями. Когда шумная ватага собирается за ужином, все наперебой начинают делиться новостями. Приходится успокаивать и устанавливать очередь.

Конечно же, не обходится иногда без конфликтов: могут не поделить вещь или игрушку, не уступить, покричать друг на друга, обидеться и пожаловаться маме. После совместного «разбора полетов» быстро успокаиваются, забывают о недоразумении и продолжают совместные игры.

И хотя для родителей, по их признанию, самое главное – чтобы дети получили правильное воспитание и выросли хорошими людьми, не забывают они развивать творческие способности ребят.

Ксюша, к примеру, любит рисовать, посещает кружок в Центре досуга и творчест­ва. Совсем маленькой собирала пазлы и конструктор Лего, делает это с удовольствием и сейчас. Вообще от мамы девочка унаследовала способность заниматься кропотливой, требу­ющей внимания и сосредоточенности работой. Может часами сидеть над большой пазл-картиной, только бы никто не мешал и не отвлекал (старательность и усидчивость Ольги Сергеевны проявляются в вязании и шитье – эти хобби позволяют ее наряжать детей и мужа). Недавно у мамы со старшей дочерью появилось новое увлечение – с помощью клеевого пис­толета и пайеток они улучшают внешний вид обручей для волос, заколок, вазочек и много другого. Возможно, детские мечты недолговечны, но пока Ксюше хочется быть фотографом и запечатлевать камерой маленьких деток.

Полине всегда нравилось писать и чертить. У нее в руках постоянно был блокнотик с какими-то заметочками и рисуночками. Сейчас девочка полюбила математику, все в ту же личную книжечку записывает (и решает) примеры и задачки. Еще дошколятами сестры-двойняшки часто играли в школу, читали друг другу книжки, пре­имущественно сказки. Надо сказать, эта прекрасная привычка на месте – заставлять листать печатные издания не надо, а библиотека – одно из любимых мест. Что касается планов на будущее, Полина предполагает, что будет выписывать людям рецепты на лекарства.

Лиза, как и ее «одновременная» сестра, дружит с чтением. Ей хочется попробовать все, успеть всюду. К сожалению, не всегда доводит начатое до конца. Этого живчика ласково называют «Наш вертолет». В последнее время увлеклась собиранием больших пазлов. А еще любит возиться с детьми – этакая маленькая нянечка. Девочка решила, что будет педагогом, как Инна Викторовна (ее учитель начальных классов).

Артем, несмотря на юный возраст, уже «определился» – будет врачом. Дома бессчетное количество игрушечных докторских наборов. Как-то бабушка сказала, что в Минске можно купить настоящий. Теперь Артем «отправляет» папу за ним в столицу. Есть у мальчика еще слабость – ключи от машин. Собирает их где только можно. Уже целая связка набралась. Час­то изображает, как садится в машину, вставляет ключ и заводит. А уж в личном авто (знаете, такие сдают на площади Победы в аренду) все по-настоящему.

Все четверо обожают домашнее караоке. Устраивают целые концерты с подпевкой и подтанцовкой. Любят современный репертуар – что слышат по радио, телевидению, то и поют.

Ольга Сергеевна всегда хотела, чтобы девочки танцевали. Они и сами проявляли к этому склонность. А год назад «созрели» и попросили маму отвести на танцы. Узнали, что в Центре есть студия «Лаборатория танца», которой руководит Анастасия Николаевна Радевич. Здесь сестры овладевают навыками современной хореографии. Уже участвовали в двух конкурсах: 25 января в городе на Березине в республиканском танцевального искусства M&DANCE получили дип­лом участника, а 15 февраля в столице в международном для начинающих танцоров «Я танцую» стали вторыми.

На «Бобруйскагромаше», где работает бухгалтером Ольга Скалабан, ежегодно проходит конкурс детского рисунка. Приняли в нем участие дважды. Первое состязание было по новогодней тематике. Получили поощрительные призы. Самым интересным для ребят стал поход к маме на работу, где в фойе заводоуправления организовали выставку, а потом у елки каждому участнику вручили награды и подарки. Второй конкурс посвятили 75-летию Победы. Теперь все с нетерпением ждут подведения итогов.

Глава семьи заведует складом в частной фирме. Увлекается рыбной ловлей, но в силу занятости часто это времяпрепровождение позволить себе не может. Зато с удовольствием на дачном участке сажает деревья и кусты, следит, чтобы газоны радовали глаз. Но, как шутит Дмитрий Викторович, главное его хобби – обеспечить семью.

На вопрос, что в семье главное, весь «младший состав» дружно отвечает – чтобы все были здоровы. Кстати сказать, утро в семье начинается с зарядки. Летом дружным гуськом все шестеро отправляются на прогулки на велосипедах. Зимой ходят на горку, катаются на санках. Словом, стремятся вести здоровый образ жизни.

Совсем скоро у этой крепкой ячейки настоящее приключение и очень радостное событие – переезд в новый большой дом. Все, особенно дети, ждут этого с огромным волнением.

Что ж, пожелаем семье счастья. И кто знает, может быть аист принесет в эту фамилию нового малыша…

Ольга Хотько.