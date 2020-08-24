В садоводческом товариществе «Дубок» Бобруйского района горел сарай

19 августа в 18.08 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям на линию «101» поступило сообщение о загорании сарая в СТ «Дубок» Вишневского сельского Совета Бобруйского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение сарая, создалась угроза распространения огня на жилой дом. 82-летняя хозяйка находилась на улице. В результате пожара уничтожена кровля сарая по всей площади, повреждено перекрытие и стены внутри сарая, частично уничтожено и повреждено имущество внутри сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.