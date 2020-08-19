В ритме города – удобно, стильно и красиво!*

Современный ритм жизни подразумевает, что обувь должна быть практичной и удобной. В магазине ByStep, который располагается в торговом центре «Спектр», вы найдете большой выбор кроссовок, кедов и слипонов, которые выгодно подчеркнут ваш индивидуальный стиль и подарят чувство легкости и невесомости.

Любите ли вы спортивный стиль одежды или же строгую классику — это не имеет значения. Все стили одежды без исключения смотрятся превосходно с модной обувью в виде трендовых кроссовок. Поход в кино, встреча с друзьями, работа в офисе, шоппинг, поездка в отпуск – везде модная пара кроссовок будет востребованной. Эта обувь удобна и практична, а еще она всесезонная: в ней можно ходить как летом, так и зимой. В магазине ByStep представлены модные кроссовки на каждый день в не­обычном дизайне, с яркими цветовыми решениями и декором, а также изысканные модели для особых случаев. У большинства кроссовок ортопедические стельки, высокая и удобная подошва. В ByStep продается товар из натуральной кожи, экокожи и современных синтетических материалов, которые не уступают по качест­ву натуральным. Продукция в магазине представлена российскими, китайскими и итальянскими производителями. Это фирмы Zegi, SITUO, Mario Richi, Grisport. Цены на обувь – от 23 рублей и выше.

Отметим, что дизайн обуви Grisport изящен и аккуратен. Изделия хорошо садятся, придавая ногам дорогой и безупречный вид. Итальянские модели брэнда довольно износостойкие, что позволяет носить их не один сезон. Они также отличаются устойчивостью к любым погодным условиям и могут выдерживать до -25 0С.

Важно, что магазин ByStep – единственный дистрибьютер марки Grisport в Бобруйске, поэтому цены на эти кроссовки будут ниже, чем в интернет-­магазинах, как на мужские, так и на женские модели.

Модельные кроссовки – это безоговорочный тренд сезона, поэтому присмот­ритесь к модным новинкам, чтобы пополнить гардероб одной, а может быть, и сразу несколькими парами трендовой обуви, которая станет для вас излюбленной на ближайшее время. К слову, кроме кроссовок, в магазине можно приобрес­ти стильные босоножки, классические туфли на низких и высоких каблуках, модные ботинки и сапоги. Ассортимент товара постоянно обновляется. Руководство ByStep отслеживает все актуальные модели обуви, которые завозятся сюда еженедельно. Всего в магазине представлено более 800 различных моделей обуви для подростков, женщин и мужчин. Размеры – от 36 до 50.

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