В результате стрельбы в Канаде погибли 17 человек
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В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли 17 человек.
Человек, одетый как офицер полиции, начал стрельбу в сельской местности, убив 16 человек. Подозреваемый, который не был сотрудником правоохранительных органов, также мертв.
Стрелявшим оказался 51-летний Гэбриел Уортман. Сначала полиция объявила, что его арестовали на заправочной станции в Энфилде, недалеко от Галифакса, но позже сообщила, что он умер.
В результате трагедии погибло больше людей, чем во время стрельбы в Политехническом университете Монреаля в 1989 году. Тогда жертвами стали 15 человек (включая стрелка), 14 были ранены.
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