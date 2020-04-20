В результате стрельбы в Канаде погибли 17 человек

Человек, одетый как офицер полиции, начал стрельбу в сельской местности, убив 16 человек. Подозреваемый, который не был сотрудником правоохранительных органов, также мертв.

Стрелявшим оказался 51-летний Гэбриел Уортман. Сначала полиция объявила, что его арестовали на заправочной станции в Энфилде, недалеко от Галифакса, но позже сообщила, что он умер.

В результате трагедии погибло больше людей, чем во время стрельбы в Политехническом университете Монреаля в 1989 году. Тогда жертвами стали 15 человек (включая стрелка), 14 были ранены.