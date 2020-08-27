В Речицком районе горело придорожное кафе
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В Речицком районе горело придорожное кафе "Надежда", сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
Бармен заведения сообщил спасателям о возгорании на втором этаже кафе 26 августа в 23.54. До прибытия подразделений МЧС бармен и повар самостоятельно вышли из здания. Они не пострадали, в медицинской помощи не нуждались.
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