В Речицком районе горело придорожное кафе "Надежда", сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Бармен заведения сообщил спасателям о возгорании на втором этаже кафе 26 августа в 23.54. До прибытия подразделений МЧС бармен и повар самостоятельно вышли из здания. Они не пострадали, в медицинской помощи не нуждались.

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