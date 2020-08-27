0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Речицком районе горело придорожное кафе

66 0

В Речицком районе горело придорожное кафе

В Речицком районе горело придорожное кафе "Надежда", сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Бармен заведения сообщил спасателям о возгорании на втором этаже кафе 26 августа в 23.54. До прибытия подразделений МЧС бармен и повар самостоятельно вышли из здания. Они не пострадали, в медицинской помощи не нуждались.

belta.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости