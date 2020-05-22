В рамках акции «Неделя добра» волонтеры ОО «БРСМ» оказали помощь пожилым людям

С 15 по 22 мая Белорусский республиканский союз молодежи провел акцию «Неделя добра». Благотворительные мероприятия прошли во время круглогодичного республиканского проекта «Мы выбираем помощь пожилым людям».

Участники волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце» Первомайского РК ОО «БРСМ» оказали адресную безвозмездную помощь одиноко проживающим пожилым людям и узникам Великой Отечественной войны.

Волонтеры первичных организаций союза молодежи средней школы №32 и Бобруйского государственного механико-технологического колледжа выполнили заявки по благоустройству приусадебной территории, где проживает Ирина Петухова, помогли убрать в доме узницы Великой Отечественной войны Ольги Макарченко, доставили лекарственные препараты и продукты питания Зое Рудько и Лидии Михайловой.

В условиях непростой эпидемиологической обстановки молодежь в обязательном порядке соблюдала правила индивидуальной защиты и социального дистанцирования.

– Вместе с тем продолжена работа с УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйка» в доставке одиноким пожилым людям продуктов первой необходимости и медикаментов, – отметила первый секретарь Первомайского РК ОО «БРСМ» Анастасия Ткачева.

Не остались в стороне и волонтеры «Доброго сердца» первичной организации филиала УО «БГТУ» «БГЛК» Александр Зинкевич и Виталий Бауман. Ребята оказали помощь пожилой, одиноко проживающей Лилии Жевнерович. Помогли перенести и сложить дрова, убрать придомовую территорию.

Ленинский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» благодарит ребят за работу.

Делая добрые дела, мы несем радость и тепло не только в свои сердца, но и другим людям, делая их жизнь немного лучше.

Активная молодежь «Белшины» также присоединилась к акции #Неделядобра и оказала помощь одиноко проживающему ветерану труда ОАО «Белшина» Прасковье Семеновой. Белшиновцы благоустроили приусадебный участок Прасковьи Устиновны: скосили траву, убрали территорию, покрасили забор.

Делать добрые дела легко и просто. Не оставайтесь в стороне и не бойтесь помочь людям, которые в этом нуждаются!