В пятницу в Беларуси без осадков и до 12 тепла, в воскресенье ночные заморозки до -10

Облачно с прояснениями и без осадков будет в Беларуси в пятницу 20 марта, сообщили в Республиканском гидрометцентре.

«Днем облачно с прояснениями, местами по северу республики небольшие осадки, в основном дождь», — проинформировали синоптики. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -4…+2, днем +6… +12.

В Минске в пятницу ночью -2, днем +9

В Гродно -1/+9

В Бресте +1/+11

В Гомеле 0/+10

В Могилеве -1/+9

В Витебске -1/+8

Повсюду без осадков.

В выходные в Беларуси похолодает. В субботу 21 марта также местами по республике ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти 4—9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4… +3 (по северу до -6), днем по стране от 0 до +7.

В воскресенье 22 марта существенных осадков не ожидается, лишь местами по юго-востоку возможен небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4—9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы от -2 до -8, в северных районах при прояснениях до 10 мороза, днем по республике от -2 до +4.

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