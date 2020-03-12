В пятницу и субботу в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности – ветер до 25 м/с

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении и на субботу. В Беларуси сохранится сильный порывистый ветер.

В пятницу 13 марта по республике будет облачно с прояснениями. «Ночью и утром во многих районах страны, днем местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег)», - сообщили в Республиканском гидрометцентре. Ветер западный 6-11 м/с, на большей части территории страны порывы 15-20 м/с, ночью и утром по северу 21-24 м/с, а в отдельных районах по Витебской области до 25 м/с. Температура воздуха ночью -1… +5, днем +5… +11.

Прогноз на 14 – 15 марта

14 марта (суббота) облачно с прояснениями. Во многих районах страны осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с, ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики порывы до 15-22 м/с. Температура воздуха в течение суток -3, +4°С, днем по юго-востоку до +6°С.

15 марта (воскресенье) переменная облачность. Ночью местами, в основном по юго-восточной половине, кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, по востоку местами до 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -4 -9°С, максимальная днем -1, +5°С, по западу до +7°С.