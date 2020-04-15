В предприятиях торговли Могилевской области инспекция Госстандарта выявила нарушения

Предприятия торговли на соответствие номинального количества товара относительно указанной на этикетке массы проверила Могилевская областная инспекция Госстандарта и выявила нарушения. Как сообщили в областной инспекции, по итогам надзорных мероприятий с реализации снята продукция на сумму более 260 рублей, составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.

- В первом квартале в торговой сети 10 из 12 наименований проверенной импортной фасованной продукции не соответствовали установленным требованиям. Основным нарушением было то, что импортеры и производители предлагали для реализации фасованную пищевую продукцию с недовложением: действительное количество товара в упаковке оказывалось меньше, чем задекларировано в маркировке, - отметили в областной инспекции Госстандарта.

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