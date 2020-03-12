В преддверии Дня Конституции юным бобруйчанам вручили паспорта

В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь в нашей стране стартовала традиционная республиканская акция «Мы – граждане Беларуси». Патриотический проект существует больше 10 лет и направлен на формирование активной гражданской позиции у молодежи. Ежегодно в канун и день государственного праздника юноши и девушки страны получают главный в жизни документ – паспорт. Сегодня, 12 марта, в Бобруйском художественном музее такой чести удостоились лучшие учащиеся города.

20 представителей молодежи, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учебы, лидеры и активисты общественных молодежных объединений в торжественной обстановке получили главные в жизни документы. Документы, которые не только удостоверяют личность, но и открывают двери во взрослую жизнь. Кроме паспортов юным бобруйчанам вручили традиционные подарочные печатные издания «Я – гражданин Республики Беларусь!», брошюры Основного Закона нашей страны, памятные сувениры.

Важность события с юношами и девушками разделили председатель горисполкома Александр Студнев, председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Волчек, Почетный гражданин Бобруйска, директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили, начальник отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома Елена Гудеева, член молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов Анастасия Гайшун.

– Сегодня ребята получили очень важный документ – паспорт гражданина Республики Беларусь. И теперь, конечно, у них открываются новые возможности. Самое главное, чтобы они сохранили чувство патриотизма и помнили свою культуру и историю, гордились ими. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важно, чтобы ребята помнили историю, гордились дедами и прадедами и говорили им спасибо за то, что мы живем под мирным небом. И, конечно, хочется, чтобы наша талантливая молодежь своими достижениями прославляла Бобруйск, успехами – страну, а их имена звучали и за пределами Беларуси. Уверен: достижениями в спорте и учебе ребята порадуют в первую очередь себя и родителей, а мы будем тоже гордиться их успехами, – подчеркнул Александр Студнев.

Михаил Желудов в своем поздравлении отметил, что получение паспорта – значимый день в жизни ребят. У них все еще впереди, но у каждого уже есть определенные достижения в учебе, спорте. Председатель горсовета пожелал лучим из лучших ставить перед собой амбициозные цели и задачи, быть уверенными в себе.

Паспорта гражданина Республики Беларусь получили: