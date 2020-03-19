В пожарном дозоре ПАСО №7 — защитники объектов ОАО «Белшина»

Кстати, с июня 2004 года пожарным аварийно-спасательным отрядом №7 руководил нынешний первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майор внутренней службы Александр Худолеев. Правда, тогда он был в звании майора.

А в настоящее время начальником ПАСО №7 является подполковник внутренней службы Иван Мицуля. Иван Иванович (вместе с своим заместителем по идеологической работе и кадровому обеспечению майором Юрием Матвеевым) рассказал о сегодняшних буднях подразделения.

– Сегодня в состав пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина» входят пожарная часть №1, которая базируется здесь, на улице Энергетиков, и часть №2, что в Еловиках. Первую возглавляет подполковник Игорь Коновальчик, вторую – подполковник Игорь Конашков. Общая численность личного состава отряда – 144 человека. На вооружении в частях имеется 9 автоцистерн, автолестница (высота выдвижения 30 метров), рукавный автомобиль, пожарная насосная станция.

– А первостепенной задачей отряда остается защита от огня объектов «Белшины»?..

– Да, обеспечение пожарной безопасности на этом гиганте нефтехимии – наша основная задача. На предприятии много химических веществ, промышленных масел, дизельного топлива, серы, различных компонентов резиновой смеси. Всегда существует опасность воспламенения, которое влечет за собой выделение опасных ядовитых веществ. В подготовительном цехе «Белшины» от малейшей искры может разгореться пламя, как и на клеевом участке, где производятся растворители. ОАО «Белшина» условно разделена на две части по районам выезда наших подразделений. И что касается огневых происшествий здесь, за последние два года можно вспомнить всего два. Кстати, в 2018 году на пожаре, который возник во время проведения сварочных работ, нашими бойцами был спасен человек.

– Помимо ОАО «Белшина», ваши расчеты выезжают и на ликвидацию возгораний в близлежащих районах города…

– Совершенно верно, 5-й, 6-й, 7-й микрорайоны, Назаровка… Выездов хватает, так как микрорайоны густонаселенные, а Назаровка – район частных домовладений, где еще преобладает печное отопление.

– Иван Иванович, у вас в отряде есть спортзал, какого нет ни в одной другой части Бобруйска…

– Да, чтобы работать в нашем подразделении, нужно серьезно дружить со спортом: тут несут службу несколько мастеров спорта, в том числе и заместитель начальника части №2 Юрий Лахненко. А наших гиревика Владимира Цирибко и лыжника Юрия Астапенко знают далеко за пределами Беларуси. Что касается учебно-тренировочной базы части №1 ПАСО, то она регулярно используется для проведения различного рода соревнований, в том числе и ежегодных международных состязаний по пожарному спорту на Кубок председателя горисполкома. А основу команды «Бобруйск-1», которая уже далеко не первый год становится чемпионом турнира, составляют сотрудники нашего отряда.

На нашей же базе проходит практическое обучение профильный класс МЧС, созданный в средней школе №28, и функционирует секция по пожарно-спасательному спорту.

P.S. Указом Президента Республики Беларусь от 23 января 2020 года Иван Мицуля за образцовое выполнение служебных обязанностей награжден медалью «За безупречную службу» І степени.