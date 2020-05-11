В поселке Юбилейном под Бобруйском загорелся автомобиль

Вечером 10 мая спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля, припаркованного на придомовой территории в пос. Юбилейном Бобруйского района.

До приезда спасателей с загоранием справился хозяин дома, для этого он использовал порошковые огнетушители.

В результате пожара огнем поврежден салон легкового автомобиля Фольксваген Гольф 1993 г.в. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия – аварийный режим электрической проводки/оборудования.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112 и расскажите спасателям о случившимся.

В случае загорания автомобиля: остановитесь, выведите всех пассажиров на безопасное расстояние, сообщите о пожаре на номер 112, воспользуйтесь огнетушителем или другими подручными средствами пожаротушения (ткань, песок, земля, снег).