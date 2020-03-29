0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В понедельник в Беларуси мокрый снег с дождем и до 7 градусов мороза

94 0

В понедельник в Беларуси мокрый снег с дождем и до 7 градусов мороза

Завтра в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили sb.by в Белгидромете Минприроды.

Ночью и утром на большей части, днем по юго-востоку страны кратковременный снег, мокрый снег, ночью с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 5 —10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15 —18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -7 по северо-западу до +1 по юго-востоку страны. Днем столбики термометров покажут до 6 градусов тепла.

sb.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости