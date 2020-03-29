В понедельник в Беларуси мокрый снег с дождем и до 7 градусов мороза
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Завтра в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили sb.by в Белгидромете Минприроды.
Ночью и утром на большей части, днем по юго-востоку страны кратковременный снег, мокрый снег, ночью с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 5 —10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15 —18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -7 по северо-западу до +1 по юго-востоку страны. Днем столбики термометров покажут до 6 градусов тепла.
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