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Калейдоскоп

В Польше во время ремонта церкви XVIII века нашли старинные деньги и документы

belta.by 21 0

В Польше во время ремонта церкви XVIII века нашли старинные деньги и документы

В польском городе Замбице во время ремонта шпиля церкви XVIII века обнаружили послание, датируемое 1797 годом, пишет The Kxan 36 News.

Там находились также документы на немецком языке и 200-летние монеты.

Сообщается, что в XVIII веке Замбице располагался на территории Королевства Пруссии и назывался Мюнстерберг.

В документах речь идет о строительстве церкви, которую воздвигли в 1797 году на месте замка XV века, названы имена людей, которые жертвовали на строительство и участвовали в нем.

Также обнаружили фото и документы начала ХХ века. Находку намерены передать в местный музей

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