В Польше во время ремонта церкви XVIII века нашли старинные деньги и документы
belta.by 21 0
В польском городе Замбице во время ремонта шпиля церкви XVIII века обнаружили послание, датируемое 1797 годом, пишет The Kxan 36 News.
Там находились также документы на немецком языке и 200-летние монеты.
Сообщается, что в XVIII веке Замбице располагался на территории Королевства Пруссии и назывался Мюнстерберг.
В документах речь идет о строительстве церкви, которую воздвигли в 1797 году на месте замка XV века, названы имена людей, которые жертвовали на строительство и участвовали в нем.
Также обнаружили фото и документы начала ХХ века. Находку намерены передать в местный музей