В облисполкоме чествовали победителей конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины»

В облисполкоме сегодня состоялась церемония чествования победителей ежегодного конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины». Среди 15 награжденных – руководители предприятий, организаций, работники социальной сферы и те, кто добился высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности.

Вручая награды, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что регион по итогам прошлого года «не сдал позиции», по некоторым отраслям отмечена положительная динамика роста. Свою значительную лепту в достижения области внесли и собравшиеся в зале.

Глава региона выразил слова благодарности за профессионализм лучшим труженикам Приднепровского края, а в их лице коллективам, которые они представляют. «Спасибо за умение строить, растить хлеб, передавать знания, созидать. Уверен, почетное звание «Человек года Могилевщины» - лишь начало ваших побед», - сказал он.

Леонид Заяц обратил внимание: 2020-й год - особый, завершающий в пятилетке, отмеченный значимой датой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Вместе мы проживем его достойно, с хорошими трудовыми результатами», - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома.

В свою очередь врач-анестезиолог-реаниматолог Могилевской областной больницы Сергей Точило отметил, что, находясь ежедневно на передовой сражений за здоровье и жизни людей, врачи региона чувствуют поддержку власти и общества. От имени медиков он пообещал сделать все возможное, чтоб оправдать возложенное высокое доверие.

Залог успеха в любом начинании – ответственное отношение каждого работника к делу, которым занимается, считает главный редактор дирекции телевидения РУП радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев» Андрей Скоробогатов. «Наш коллектив знает: если трудиться добросовестно и честно, можно преодолеть любую неприятность. Поэтому всегда работает на совесть и с максимальной верой в то, что делает», - сказал он.

Победители ежегодного областного конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Могилевщины» по итогам 2019 года

Производственная деятельность:

1. Белый Василий Васильевич, директор открытого акционерного общества «Максимовичи-Агро», Кличевского района;

2. Борисенко Дмитрий Петрович, главный инженер ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-холдинг»;

3. Лазаревич Надежда Анатольевна, генеральный директор открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

4. Пиванков Владимир Николаевич, директор открытого акционерного общества «Мстиславльлен»;

5. Скоблик Владимир Михайлович, директор частного производственно-торгового унитарного предприятия «Стальная линия», Могилевский район;

6. Тимошенко Валерий Дмитриевич, директор Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Горводоканал».

Непроизводственная сфера:

1. Винель Вероника Александровна, директор учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)»;

2. Курочкина Ирина Александровна, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по борьбе вольной (женской), спортсмен-инструктор национальной команды Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;

3. Примачёк Анатолий Михайлович, заместитель начальника управления уголовного розыска управления внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета;

4. Силкина Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Белыничи»;

5. Синькевич Татьяна Владимировна, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска;

6. Точило Сергей Анатольевич, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения «Могилевская областная больница», кандидат медицинских наук.

Общественно-политическая деятельность:

1. Вейго Геннадий Евгеньевич, настоятель прихода Георгиевского храма г.Бобруйска, руководитель отдела Бобруйской епархии;

2. Ратушный Алексей Юрьевич, начальник Осиповичского гарнизона, командир войсковой части 12147, гвардии полковник;

3. Скоробогатов Андрей Николаевич, главный редактор дирекции телевидения республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев».