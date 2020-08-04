В небе над Бобруйском состоялся воздушный Крестный ход

2 августа в небе над Бобруйском состоялся традиционный воздушный Крестный ход. Перед вылетом с аэродрома Бобруйского клуба ДОСААФ, священники Бобруйской епархии вознесли молитвы к Господу о даровании здравия, благополучия и помощи Божией всем жителям нашего города. Клирик женского монастыря святых жен-мироносиц протоиерей Александр Лавицкий окропил освященной водой здания аэроклуба и авиационную технику.

В Крестном ходе приняли участие также священники: настоятель Елисаветинского храма протоиерей Виктор Толох, организатор приходской общины храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Алексий Поляков, и другие приглашенные гости.

В самолете над городом находились православные святыни: Крест с частицами мощей многих угодников Божиих, ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца, образ святой Варвары и другие иконы.

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