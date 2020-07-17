В Молодежном парке зажигательно прошел мастер-класс под латиноамериканские ритмы

Зумба-фитнес – великолепное лекарство от стресса, помогающее стать более уверенным, позитивным и раскрепощенным. Фитнес-программа представляет собой смесь танцев и фитнеса под латиноамериканскую музыку.

16 июля 2020 года в Молодежном парке Дворцом искусств организован мастер-класс по программе зумба с инструктором-руководителем студии «Zumba-фитнес» Анастасией Николаевной Янилионене.

На площадке собрались все желающие познакомиться с этим ярким и необычным видом спорта. Руководитель студии рассказала о фитнес-программе, что она собой представляет и какую пользу дает физической форме человека.

Под руководством Анастасии Николаевны участники мастер-класса выполняли комплексные движения и получали яркие эмоции и сплошной позитив.

Если вы хотите худеть легко и с удовольствием, жить в гармонии, то обратите внимание на фитнес-программу с оригинальным названием «Zumba». Зажигательная танцевальная тренировка на основе латинских ритмов поможет вам не только приобрести великолепную форму, но и зарядиться необыкновенными положительными эмоциями.

Всех, кто заинтересовался нашим предложением, приглашаем с сентября 2020 года на занятия в студию «Zumba-фитнес» ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска», ул. Ульяновская 35/31. Справки по телефонам: 72-60-79.