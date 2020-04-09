В Могилевском районе Ford оказался в кювете. Один человек погиб и один получил травмы

9 апреля около 10 часов утра в деревне Быстрик Могилевского района в результате ДТП один человек погиб и один получил травмы.

Как сообщил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Евгений Жилинский, по предварительной информации водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fiesta по автодороге Могилев–Славгород, на опасном повороте не выбрал безопасную скорость движения. В результате чего он потерял контроль над управлением, а его автомобиль зацепил обочину, съехал в кювет, где несколько раз перевернулся.

Водителя и пассажира выбросило из авто. Один мужчина 1962 года рождения от полученных травм скончался на месте. Второй – 1983 года рождения – доставлен в реанимационное отделение больницы.

На месте ДТП работали медицинские работники, следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.