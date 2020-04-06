В Могилевской области зарегистрировано 16 подтвержденных случаев коронавируса на 6 апреля

По данным на утро 6 апреля, в Могилевской области зарегистрировано 16 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

За последние сутки заболевание выявлено у 11 человек. Из них 10 – это контакты первого уровня, которые находились в лечебных учреждениях региона. Также в числе заболевших - студентка, приехавшая из Витебский области. «Эта информация подтверждает правильность выбранной стратегии по изоляции ближайших контактов пациентов с коронавирусом», - подчеркнул Александр Старовойтов.

Он обратил внимание, что все заболевшие обследованы, проведен весь спектр противоэпидемических мероприятий. Сегодня они находятся на стационарном лечении в Могилевской инфекционной больнице и Бобруйской центральной больнице. Всего на госпитализации в медучреждениях региона числятся 179 человек.

«В основном в Могилевской области мы имеем завозные случаи коронавирусной инфекции, - рассказал Александр Старовойтов. – Некоторые пациенты вернулись из России, где работали или были на выезде. Несколько человек приехало из Витебского региона, в том числе врачи, которые проходили там повышение квалификации». В географическом плане отметились Кричев, Славгород, Кировск, Бобруйск, Могилев и Могилевский район.

mogilevnews.by