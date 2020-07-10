В Могилевской области запрещено и приостановлено купание детей и взрослых в 9 зонах отдыха. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Собеседники сообщили, что за прошедшую неделю надзорными мероприятиями было охвачены 43 зоны рекреаций, отобрано 122 пробы воды открытых водоемов, 17 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В Бобруйске запреты действуют на пляжах: №1 Центральный, №2 (6-й микрорайон), в районе санаториев им.В.И.Ленина и«Шинник» ОАО «Белшина».