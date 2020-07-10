В Могилевской области запрещено и приостановлено купание детей и взрослых в 9 зонах отдыха
mogilev-region.gov.by 39 0
В Могилевской области запрещено и приостановлено купание детей и взрослых в 9 зонах отдыха. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Собеседники сообщили, что за прошедшую неделю надзорными мероприятиями было охвачены 43 зоны рекреаций, отобрано 122 пробы воды открытых водоемов, 17 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
В Бобруйске запреты действуют на пляжах: №1 Центральный, №2 (6-й микрорайон), в районе санаториев им.В.И.Ленина и«Шинник» ОАО «Белшина».
также
-
В Могилевской области запрещено и приостановлено купание детей и взрослых в 9 зонах отдыха
-
Подростки, состоящие на учете в ИДН, помогли в благоустройстве детского сада
-
Умеренно теплая погода ожидается в первой половине следующей недели в Могилевской области
-
10 июля УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» приглашает на «День открытых дверей»
-
Дополнительные рейсы общественного транспорта от ж/д вокзала Могилева организуют для возвратившихся с праздничных мероприятий «Купалье»