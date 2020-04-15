В Могилевской области три пациента с коронавирусом уже выздоровели

По данным на утро 14 апреля, в Могилевской области был зарегистрирован 151 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

«Пациенты находятся на лечении. У каждого болезнь протекает по-своему. У 27 человек – пневмонии, остальные в большинстве переносят инфекцию легко или бессимптомно», - рассказал глава ведомства. Он добавил, что уже три пациента выздоровели и благополучно отправились из медучреждений домой.

Из 151 случая коронавируса 105 – это контакты 1-го и 2-го уровней, которые были под наблюдением и общались с ранее выявленными больными. Основная часть инфекций – завозного характера. «Это граждане, которые были в далеком зарубежье – странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также приехавшие из соседних областей, где достаточно высокий уровень заболеваемости», - констатировал Александр Старовойтов.

В целом эпидостановка в Могилевской области характеризуется снижением числа острых респираторных вирусных инфекций, количество которых по сравнению с прошлой неделей уменьшилось на 25%. Большую часть пациентов составляют взрослые - порядка 63-65%, 35% приходится на детей. У последних сейчас продолжаются школьные каникулы, и снижение показателей вызвано их разобщенностью, отметил начальник главного управления по здравоохранению.