В Беларуси всё чаще стали выявлять поддельные деньги. Причём в большинстве случаев подделки попадали в руки случайно. Как правило, фальсифицируют российские рубли и доллары. Только в Могилевской области с начала года зафиксировано 18 случаев сбыта фальшивой валюты в обменных пунктах. А это в четыре раза больше, чем год назад.

С начала года фальшивки буквально хлынули в приграничную Могилёвскую область – подделок обнаружили на сумму 42 тысячи российских рублей и 1000 долларов. Именно эти валюты фальсифицируют чаще других. В большинстве случаев деньги попадают в страну из России через трудовых мигрантов.

Самое дорогое в производстве денег – бумага. На ней-то и экономят фальшивомонетчики. Даже обыватель сможет отличить низкопробную поддельную банкноту, просто сравнив ее с оригиналом. Фальшивки, сделанные в Европе, более качественные. Недавний случай в Климовичах. Женщина принесла в обменник 100 долларов. Как позже рассказала в милиции – деньги подарили на день рождения дочь и зять. Валюту привезли из Турции, где живут постоянно. Кассир засомневалась в подлинности купюры, но все оказалось не так просто.

Никита Алексеенко, старший эксперт управления криминалистических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилёвской области: «Предварительно установлено, что данный денежный билет является подлинным, однако в ходе дальнейшего исследования мы установили, что отдельные элементы защиты купюры были удалены и затем имитированы. Есть вероятность того, что злоумышленник будет использовать удаленные элементы защиты для дальнейшего изготовления поддельных денежных купюр».

Чтобы не стать жертвой мошенников, сдавать или покупать валюту необходимо только в официальных обменных пунктах. Хорошая альтернатива – валютный счет и привязанная к нему банковская карта.

mogilevnews.by