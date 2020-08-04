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COVID-19

В Могилевской области с августа изменился график работы «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции

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В Могилевской области с августа изменился график работы «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции

В Могилевской области с августа изменился график работы «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Теперь задать интересующие вопросы по теме и получить консультацию можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 и с 13.20 до 18.00 по номеру телефона 8(0222) 33 18 68, а также круглосуточно  - 8(0222) 63 53 60.

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