В Могилевской области с августа изменился график работы «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Теперь задать интересующие вопросы по теме и получить консультацию можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 и с 13.20 до 18.00 по номеру телефона 8(0222) 33 18 68, а также круглосуточно - 8(0222) 63 53 60.